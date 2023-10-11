الخميس.. انطلاق البطولة العربية للسهام في الرياض

تنطلق غداً الخميس في الرياض منافسات البطولة العربية الـ 13 المفتوحة للقوس والسهم، "رجال وسيدات"، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسهام خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري.

ويشارك في البطولة 120 رامياً ورامية يمثلون 20 منتخباً سيتنافسون في فئتين الأولى القوس الأولمبي "رجال فردي" و "سيدات فردي" و "رجال فرق" و"سيدات فرق" وفرق مختلطة والفئة الثانية القوس المركب وتضم "رجال فردي" و "سيدات فردي" و "رجال فرق" و "سيدات فرق" وفرق مختلطة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام مشعل الحكير أن استضافة هذا الحدث الكبير في لعبة السهام على المستوى العربي يأتي امتداداً لاستضافة المملكة العربية السعودية لأهم البطولات والمنافسات الخليجية والعربية والقارية والعالمية في السنوات الأخيرة، مبيناً أن استضافة البطولة العربية للمرة الأولى ستكون نواة لاستضافة العديد من البطولات القارية والعالمية مستقبلاً في لعبة السهام.

ولفت النظر إلى أن البطولة العربية تأتي ضمن خطة وإستراتيجية في اتحاد السهام للنهوض باللعبة في السعودية والاحتكاك بالمنتخبات الأخرى وتحقيق أبرز النتائج على جميع الأصعدة وتطوير اللاعبين، وأن تكون المنتخبات السعودية للسهام ضمن أفضل 15 منتخباً في العالم، مرحباً بجميع الوفود المشاركة العربية في البطولة ومتمنياً للجميع التوفيق، ونجاح البطولة.