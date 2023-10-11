الجامعة العربية تؤكد ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورًا

أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن التصعيد الإسرائيلي في غزة.

وأكد زكي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي: "ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورًا، ودعوة جميع الأطراف لضبط النفس وتحذير من التداعيات الإنسانية الكارثية للاستمرار في التصعيد".

وأضاف: "يجب العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق تحرك عاجل وفاعل لحماية أمن المنطقة واستقرارها".

وأكمل: "إدانة قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين انسجامًا مع القيم الإنسانية المشتركة، وإطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى".

وشدد على ضرورة إدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات لحقوقه، وأهمية رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليهم.

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