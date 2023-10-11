أخبار دوليّة

وزير الخارجية المصري: نرفض بشكل قاطع أي محاولات لحل القضية الفلسطينية بوسائل عسكرية أو التهجير

11 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
وزير خارجية مصر سامح شكري
وزير خارجية مصر سامح شكري

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لحل القضية الفلسطينية بوسائل عسكرية أو التهجير على حساب دول المنطقة.

شكري أكد أيضاً استمرار دعم مصر للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني. وأضاف أن مصر ستظل على عهدها في تحمل مسؤوليتها تجاه أشقائها العرب.

كما أشار إلى أن مصر ستعمل جاهدة خلال الفترة المقبلة على التوصل إلى تهدئة، ثم استئناف الجهود لتحقيق سلام شامل وعادل يلبي تطلعات شعوب المنطقة.

 

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