وزير الخارجية المصري: نرفض بشكل قاطع أي محاولات لحل القضية الفلسطينية بوسائل عسكرية أو التهجير

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لحل القضية الفلسطينية بوسائل عسكرية أو التهجير على حساب دول المنطقة.

شكري أكد أيضاً استمرار دعم مصر للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني. وأضاف أن مصر ستظل على عهدها في تحمل مسؤوليتها تجاه أشقائها العرب.

كما أشار إلى أن مصر ستعمل جاهدة خلال الفترة المقبلة على التوصل إلى تهدئة، ثم استئناف الجهود لتحقيق سلام شامل وعادل يلبي تطلعات شعوب المنطقة.

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