بوتين: دعوة الفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء لا تؤدي إلى السلام.. وغزة جزء من أرضها التاريخية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء ليست أمرا يمكن أن يؤدي إلى السلام، مضيفا أن غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية.

ونقلت وكالة نوفوستى عن بوتين قوله: "من الصعب إعطاء تقييمات.. هذه هي الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون، وهذه أرضهم تاريخيا.. كما أنه كان من المفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تشملها غزة.. في رأيي، هذا ليس شيئا يمكن أن يؤدي إلى السلام".

أضاف بوتين، أن بلاده تؤيد دائما تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية الإسرائيلية رافقتها وتفاقمت "أنشطة الوساطة" لعدد من الدول في السنوات الأخيرة .. ولا تزال هناك شخصيات سياسية وخبراء في هذه الدول اليوم ترى أنه من الضروري السير على طريق إنشاء الدولة المستقلة".

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي، "إننا نؤيد دائما تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأعني أولا وقبل كل شيء، إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وهذا هو أصل كل المشاكل"، وأوضح أن موقف روسيا من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يبرز نتيجة الأحداث المأساوية الأخيرة، بل تشكل على مدى العقود الماضية، لافتا "وهذا الموقف معروف لدى الجانب الإسرائيلي ولدى أصدقائنا في فلسطين".

وقال الرئيس الروسي تعليقا على التصعيد بين حماس وإسرائيل: "ما هي المشكلة اليوم لقد تم إنشاء آليات التسوية، لكن الولايات المتحدة أهملت هذه الآليات في السنوات الأخيرة وقررت تسوية كل شيء بنفسها، ولم تستخدم هذه الآليات".