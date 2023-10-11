رئيس كوريا الجنوبية: الصراع بين إسرائيل وحماس قد يزيد من ضعف المجتمع الدولي في الاستجابة للأزمات

أكد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لحل الوضع في الشرق الأوسط وإحلال السلام. وأشار إلى أن الصراع بين إسرائيل وحماس يتحول إلى حرب واسعة النطاق.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ دعا إليه يون لمناقشة الأثر الاقتصادي والأمني للحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس. وشهد الاجتماع حضور مسؤولين في مجالات الأمن والاقتصاد، إلى جانب وزراء الخارجية والدفاع والصناعة، ومدير وكالة المخابرات الكورية الجنوبية.

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن الصراع بين إسرائيل وحماس، جنباً إلى جنب مع الأزمة في أوكرانيا، قد يؤثر سلباً على قدرة المجتمع الدولي في التعامل مع مختلف الأزمات، بما في ذلك أمن الطاقة وقضايا سلسلة التوريد.

وكان الرئيس الكوري قد أوجه بمتابعة وتحديث الإجراءات السلامة للمواطنين الكوريين الجنوبيين في إسرائيل في ضوء التصاعد الحالي للوضع.