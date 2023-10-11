وزيرة الخارجية الفرنسية: وفاة 11 فرنسيًا في إسرائيل منذ السبت الماضي

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الأربعاء، أن 11 مواطنًا فرنسيًا لقوا حتفهم في إسرائيل منذ السبت الماضي، ولا يزال عدد آخر من الفرنسيين في عداد المفقودين، "ومن المحتمل احتجازهم كرهائن".

وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد أعلنت في وقت سابق أمام مجلس الشيوخ أن 10 فرنسيين لقوا حتفهم في إسرائيل منذ السبت الماضي، في حين لا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين، من بينهم عدد من الأطفال ربما اختطفوا.

وطالبت كولونا مرة أخرى بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وستنطلق أول "رحلة خاصة" لإعادة فرنسيين من إسرائيل بعد ظهر غد من تل أبيب، فيما أكدت كولونا أن هناك "على الأرجح" مصابين في إسرائيل "لكن ليس لدينا عدد معين" على حد قولها.

وأضافت أن الأولوية هي تحديد مكان الرعايا الفرنسيين، وحتى الآن، قُتل 11 فرنسيا في إسرائيل وما زال 18 على الأقل في عداد المفقودين.

وأشارت إلى أن "بضع عشرات" من الفرنسيين ما زالوا في غزة، وهم في الأساس من العاملين في المجال الإنساني، إلا أنه "لم يطلب أحد منهم مغادرة غزة" على حسب قولها.