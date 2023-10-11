مقتل مواطن سعودي وإصابة زوجته في إطلاق نار على يد مجهول في الفلبين

أعلنت سفارة المملكة لدى الفلبين، أنها تلقت ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ مقتل مواطن سعودي وإصابة زوجته، على يد مجهول قام بإطلاق النار عليهما أثناء قيادة المواطن مركبته مع زوجته على طريق عام بمنطقة شريف أغواك بمحافظة ماجينداناو الجنوبية بالفلبين.

وقالت السفارة في بيان صدر مساء اليوم الأربعاء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام مع السلطات الفلبينية تفاصيل الحادث الأليم، كما أنها تتابع بحرص شديد حالة الزوجة المصابة بعد نقلها إلى مستشفى قريب من مكان الحادث.

وتابعت أنها تعمل حالياً بالتنسيق مع السلطات الفلبينية المختصة على نقل جثمان الفقيد إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة، كما تتقدم السفارة وكافة منسوبيها إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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