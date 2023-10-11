أكثر من 90 اتحادًا قاريًا يدعمون استضافة المملكة لكأس العالم 2034

وصل عدد اتحادات كرة القدم التي أعلنت دعمها لترشيح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، إلى أكثر من 90 اتحادًا حتى الأربعاء.

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلان المملكة، نيتها الترشح لاستضافة المونديال.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن قبل يومين، إرسال خطاب طلب ترشح المملكة الرسمي لاستضافة كأس العالم 2034، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسبق ذلك إعلان السعودية الأربعاء الماضي، عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي.

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وانضم 12 اتحادًا لكرة القدم خلال الساعات الماضية، إلى قائمة الاتحادات الداعمة لطلب المملكة استضافة كأس العالم 2034، أبرزها اليونان، بجانب تنزانيا والجابون وزامبيا وإريتريا وكمبوديا وغينيا بيساو.