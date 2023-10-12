ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1200 قتيل

أعلنت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ أن شنت حركة حماس هجومًا مباغتًا على عدد من المستوطنات الإسرائيلية، السبت الماضي، إلى 1200 قتيلًا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، في بيان له، إن عدد الضحايا بلغ نحو 1200 والإصابات نحو 5600 إصابة.

في المقابل، قالت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي نشر أسماء 31 عسكريًا قُتلوا في هجوم حماس، ليرتفع عدد جنوده الذين قتلوا منذ تفجر القتال مع الفصائل الفلسطينية من 189 جندياً إلى 220 قتيلاً.

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كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس قد أكد، أمس، مقتل 1200 شخص في الهجوم الذي شنته حماس على المستوطنات الإسرائيلية.

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