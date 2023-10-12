مقتل 15 شخصاً جراء قصف إسرائيلي على منطقة جباليا البلد شمال غزة

لقي 15 فلسطينيًا مصرعهم، اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي على منزل بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

واستهدف القصف الجوي الذي وقع فجر اليوم منزلاً لعائلة المطوق في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة في القصف، الذي تسبب أيضاً في إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنازل المحيطة.

إقرأ أيضًا: ارتفاع أعداد النازحين في قطاع غزة إلى 263 ألف شخص .. وتدمير آلاف المساكن

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ أن شنت حركة حماس هجومًا مباغتًا على إسرائيل، السبت الماضي، إلى 1200 قتيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، في بيان له، إن عدد الضحايا بلغ نحو 1200 والإصابات نحو 5600 إصابة.

في المقابل، قالت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي نشر أسماء 31 عسكريًا قُتلوا في هجوم حماس، ليرتفع عدد جنوده الذين قتلوا منذ تفجر القتال مع الفصائل الفلسطينية من 189 جندياً إلى 220 قتيلاً.

إقرأ أيضًا:

أردوغان يبدأ مباحثات مع “حماس” للإفراج عن رهائن إسرائيليين