جابري فيجا: لم أنتقل للدوري السعودي من أجل المال

كشف الإسباني جابري فيجا لاعب الأهلي أسباب انتقاله للفريق قادما من سيلتا فيجو الإسباني، مشيرا إلى أن المال لم يكن السبب وراء ذلك.

وكان جابري فيجا البالغ من العمر 21 عامًا مرتبطًا بشكل كبير بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم نابولي الإيطالي، لكن انتهى به الأمر بالانضمام إلى قائمة طويلة من اللاعبين المتوجهين لدوري روشن.

ونفى جابري فيجا في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" نقلتها صحيفة "سبورت" على الشكوك التي أحيطت به بأن المال كان الدافع وراء انتقاله للدوري السعودي، مؤكدا أنه يمنحه أفضل فرصة للنضج كشخص وكلاعب كرة قدم.

وقال: "أنا أحترم جميع الآراء، ولكني لست نادم، أنا فخور جدًا باتخاذي قرار الانضمام للأهلي".

وأضاف: "أتفهم أن لكل شخص رأيه، لكن كانت هناك قرارات أخرى قلبت الموازين، من بين جميع الخيارات، أعتقد أن هذا هو الذي سمح لي بمواصلة التطور كلاعب كرة قدم والنضج في الدوري الذي ينمو كثيرًا".

وكشف فيجا أيضًا أنه لا يزال يتابع فريقه السابق: "أشاهد كل مباراة لسيلتا فيجو، كرة القدم تبدو غير عادية بالنسبة لهم وكان ينبغي عليهم الحصول على المزيد من النقاط، أعتقد أنه مع المدرب العظيم واللاعبين الرائعين، سيغيرون الأمور".

ولم يستبعد فيجا العودة إلى الدوريات الأوروبية في السنوات المقبلة، لذلك ربما لا يزال يحصل على خطوة كبيرة إلى فريق عملاق في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإيطالي، لكنه لا يزال سعيدا في المملكة العربية السعودية.