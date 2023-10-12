وزير الخارجية الأميركية يبدأ زيارة إسرائيل

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل اليوم الخميس، في إطار زيارة دبلوماسية تم الترتيب لها على وجه السرعة بهدف زيارة تل أبل أبيب وعمان، عقب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على إسرائيل ورد الأخيرة بقصف عنيف على قطاع غزة المحاصر.

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وقال بلينكن للصحفيين قبل مغادرة واشنطن، إن الولايات المتحدة مستعدة لحماية إسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركية الذي سوف يتواجد في إسرائيل لأقل من يوم واحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج وغيرهما من كبار المسؤولين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.