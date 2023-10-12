دروجبا وماني وحكيمي شاركون في سحب قرعة أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مشاركة كل من الإيفواري ديديه دروجبا والنيجيري جون أوبي ميكيل والسنغالي ساديو ماني والمغربي أشرف حكيمي في سحب قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتُسحب في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أن هناك 4 من نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين وهم دروجبا ومانيه وميكيل وحكيمي سيشاركون في سحب القرعة .

وأضاف أنه سيتم إجراء القرعة النهائية في حديقة المعارض الجديدة والمذهلة في أبيدجان حيث تصل الاستعدادات للنسخة الرابعة والثلاثين من أكبر حدث على الأراضي الأفريقية إلى ذروتها".

وأوضح أن الوفود والمدربين من المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة سيتواجدون خلال حفل القرعة.

ومن المقرر أن تقام كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار خلال شهر يناير المقبل.