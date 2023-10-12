الصحة الفلسطينية تعلن انهيار المنظومة في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة المحاضر، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم السادس على التوالي مع استمرار قصف الاحتلال للقطاع.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية وفلسطينية محلية، إن المنظومة الصحية أنهارت فعليًا في غزة، مشيرًا إلى عدم توافر أي مكان للجرحى فى غرف العناية المركزة التي امتلأت بشكل كامل في مستشفيات القطاع.

ارتفاع أعداد الشهداء

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 1354 فلسطيني جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ يوم السبت الماضي، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وفي الضفة الغربية وصل عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى 29 شهيدًا وإصابة نحو 180 آخرين.

مخاوف من انقطاع تام للكهرباء

وفي وقت سابق، أفادت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة المحاصر، ستتوقف اليوم الخميس بشكل كامل عن العمل، وتتوقف مع توقفها جميع الخدمات الإنسانية.

وقال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إن الاحتلال الإسرائيلي فصل المغذيات الكهربائية عن القطاع منذ السبت الماضي، مشيرًا إلى أنه بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الوقود، ستتوقف أغلبية مصادر الطاقة البديلة والمقدرة بـ15 إلى 20 ميغاواطا.