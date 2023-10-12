ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 1354 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة إلى 1354 شهيدًا منذ بداية غارات الاحتلال على القطاع المحاصر يوم السبت الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عدد الجرحى بلغ 6049 شخصًا معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي بيان سابق لوزارة الصحة، كانت قد أشارت إلى أن نحو 60% من ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفل.

انهيار المنظومة الصحية في غزة

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة المحاضر، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم السادس على التوالي مع استمرار قصف الاحتلال للقطاع.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية وفلسطينية محلية، إن المنظومة الصحية أنهارت فعليًا في غزة، مشيرًا إلى عدم توافر أي مكان للجرحى فى غرف العناية المركزة التي امتلأت بشكل كامل في مستشفيات القطاع.