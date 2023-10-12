ولي العهد يعلن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.

ومن المقرر أن يتم بناء مطار أبها الجديد بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير؛ ليصبح معلمًا بارزًا من المعالم المميزة بالمملكة.

مواصفات مطار أبها الجديد

ويتميز المطار الجديد بتصميم معماري لا يتقادم عبر الزمن، في ظل تقنيات متطورة، من خلال توظيف استراتيجيات التصميم البيئية المستدامة، لإيجاد بيئةٍ داخلية قابلة للتكيف والانسجام مع الطبيعة، وتحاكي الثقافة السعودية، لتوفر تجربة سفر مميزة، بكفاءة عالية تسهم بتوفير خدمات انسيابية للزوار والمسافرين.

#فيديو | يأتي إطلاق سمو #ولي_العهد، المخطط العام لـ #مطار_أبها_الدولي_الجديد في إطار دعم ومتابعة سموه لتحقيق استراتيجية عسير "قمم وشيم"، والاستراتيجية الوطنية للطيران التي أطلقها عام 2021.#عسير_تسابق_المستقبل | #واس pic.twitter.com/C9RlYJ4TZD — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 12, 2023

صمم المطار لتصل مساحة صالته إلى 65 ألف متر مربع مقارنة بنحو 10 آلاف وخمسمائة متر مربع للمطار الحالي، إضافة إلى إنشاء جسور إركاب، وإنشاء منصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر، وبناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية، حيث من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2028م.

13 مليون مسافر سنويًا

يمكنه استيعاب أكثر من 13 مليون مسافر سنويًا مقارنة بالقدرة الحالية التي تقدر بـ 1,5 مليون مسافر، وبزيادة عشرة أضعاف الطاقة الحالية، إضافة إلى تشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنويًا مقارنة بـ 30 ألف رحلة حاليًا، وسيصبح عدد البوابات في المطار الجديد 20 بوابة، وسيحوي المطار 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر، وإنشاء 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية.

تعرّف أكثر على المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.#مطار_أبها_الدولي_الجديد#وزارة_النقل_والخدمات_اللوجستية pic.twitter.com/9V8GVyPclW — وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) October 12, 2023

سيسهم مطار أبها الجديد، في تعزيز ريادة منطقة عسير كوجهة عالمية جاذبة، تحقق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المتسقة مع رؤية السعودية 2030، كاستراتيجية عسير "قمم وشيم"، والاستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف لزيادة عدد الوجهات إلى 250 وجهة و330 مليون مسافر، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

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