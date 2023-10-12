دالوت يمازح رونالدو برسالة طريفة

مازح البرتغالي ديوجو دالوت، ظهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، مواطنه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي برسالة طريفة في معسكر المنتخب البرتغالي.

ونشر ديوجو دالوت صورة "سيلفي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تجمعه بكريستيانو رونالدو في معسكر البرتغال، وظهر فيها "الدون" وهو يتفقد هاتفه.

وعلَّق دالوت على الصورة بعبارة كتب فيها مازحًا: "هذا الجيل دائما على الهاتف".

ويستعد منتخب البرتغال لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" التي تقام في ألمانيا العام المقبل.

وسيلعب رفاق كريستيانو رونالدو ضد منتخبي سلوفاكيا والبوسنة والهرسك يومي الجمعة والإثنين المقبلين ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة في التصفيات المؤهلة لليورو.

ويمكن للمنتخب البرتغالي أن يتأهل لليورو إذا فاز على سلوفاكيا أو إذا تعادل، وخسر منتخب لوكسمبورج أمام أيسلندا.

يُذكر أن البرتغال تتربع على صدارة ترتيب المجموعة العاشرة في تصفيات اليورو بالعلامة الكاملة بعدما تمكنت من تحقيق الفوز في الست مباريات الأولى.