الأكاديمية المالية تختتم فعاليات “الملتقى المالي” وتطلق منصة “مستشارك” لتعزيز ثقافة التعلم المستمر في القطاع

عقدت الأكاديمية المالية، أمس الأربعاء، ملتقى "الأكاديمية المالية" للعام 2023، تحت رعاية محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس الأمناء بالأكاديمية المالية.

وجاء الملتقى ضمن استراتيجية الأكاديمية ومبادراتها الهادفة لدعم تنمية وازدهار القطاع المالي في المملكة، وتوفير مجموعة من الأنشطة والحلول والتقنيات المبتكرة والفعالة لتعزيز التطوير المهني المستمر للقطاع المالي، وتوطيد العلاقات مع قادة القطاع والعاملين فيه، ودعم الجهود الجماعية في تحقيق التنمية المستدامة لرأس المال البشري في القطاع المالي.

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وعلى هامش فعاليات ملتقى المالية الثاني، أطلقت الأكاديمية منصة "مستشارك"، التي تستهدف الموظفين داخل وخارج القطاع المالي، وحديثي التخرج، لتشجيعهم على مشاركة خبراتهم، وتحسين مستوى النصائح المهنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وصممت المنصة المبتكرة خصيصًا لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مهنية ذكية تعتمد على إطار جدارات الأكاديمية المالية، لتمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة في مجالاتهم المهنية وزيادة فرص نجاحهم.

وشهد الملتقى عدة جلسات حوارية حول مستقبل المهارات والذكاء الاصطناعي، وتبني ثقافة التعليم المهني، وغيرها، تناولت أبرز التجارب الرائدة في تطبيق استراتيجيات إعادة تشكيل المهارات، والتحديات والعقبات التي تواجه المنظمات في تنفيذ استراتيجيات إعادة تشكيل المهارات، ودور القيادة في نجاح تطبيق برامج إعادة تشكيل المهارات.