توغو تؤكد دعمها لاستضافة المملكة معرض “إكسبو 2030” وكأس العالم 2034

أكد الرئيس فور ايسوزيما غناسينغبي اياديما رئيس جمهورية توغو اليوم الخميس، على دعم حكومة بلاده للمملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وكأس العالم عام 2034، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة العربية السعودية هذا العام.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جمهورية توغو، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، والوفد المرافق له.

اقرأ أيضًا: ولي العهد يعلن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

وثمن الجبير ما أبداه الرئيس فور ايسوزيما غناسينغبي اياديما من تأكيد دعم حكومة بلاده للمملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض, وكأس العالم عام 2034، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة العربية السعودية هذا العام.

#توغو | فخامة الرئيس فور ايسوزيما غناسينغبي اياديما رئيس جمهورية توغو، يستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ #عادل_الجبير @AdelAljubeir والوفد المرافق له. pic.twitter.com/OFaRxwPA4L — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 12, 2023

ونقل الجبير، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس فور ايسوزيما غناسينغبي اياديما، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية توغو المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضًا: المملكة تسجل رقمًا قياسيًا في “غينيس” بأكبر مزرعة مستدامة في العالم

كما التقى الجبير خلال الزيارة بوزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتوغوليين في الخارج في جمهورية توغو روبرت دوسي، حيث بحث الجانبان العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.