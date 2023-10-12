نزوح أكثر من 340 ألفًا فلسطينيًا جراء عدوان الاحتلال على غزة

تتواصل حركة نزوح آلاف الفلسطينيين إلى مراكز الإيواء التي أقامتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، لإيواء الأسر التي فقدت منازلها، أو تعرضت مناطقهم للقصف جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف القطاع المحاصر منذ السبت الماضي.

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وأفادت الأونروا، في بيان لها اليوم الخميس، أن نحو 340 ألف فلسطيني نزحوا لمراكزها في ظل ظروف إنسانية صعبة، واكتظاظ شديد في أماكن الإيواء، والنقص في الأدوية وحليب الأطفال والغذاء، مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق كافة معابر قطاع غزة، ومنع إدخال إمدادات الغذاء والوقود وحليب الأطفال للقطاع.

وكانت الأونروا قد طالبت بتوفير نحو 100 مليون دولار، لتقديم الإغاثة الفورية والعاجلة للفلسطينيين، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.