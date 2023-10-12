هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تحقق جائزة الحوكمة الرقمية المبتكرة في إكسبو شنغهاي

فازت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، بجائزة أفضل مشروع تحول رقمي للمدن الذكية 2023 في فئة الحوكمة الرقمية المبتكرة عن مشروع "دليل تجارب المدينة المنورة"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مشاريع التحول الرقمي العالمي في إكسبو شنغهاي للمدن الذكية بجمهورية الصين الشعبية.

#هيئة_تطوير_منطقة_المدينة تحقق جائزة الحوكمة الرقمية المبتكرة عن مشروع "دليل تجارب #المدينة_المنورة" في اكسبو شنغهاي للمدن الذكية 2023. pic.twitter.com/D89chY5hsx — هيئة تطوير منطقة المدينة (@MadinaAuthority) October 12, 2023

ويُعد دليل تجارب المدينة أحد مبادرات الهيئة التي شاركتها مع المجتمع عبر الموقع الإلكتروني: https://smartmadinah.city/city-experience-playbook ليكون مرجعاً للمطورين والمتخصصين في فهم أنماط الحركة والمتطلبات الأساسية لسكان وزوار المدينة المنورة بما يُسهم في رفع مستوى جودة الحياة وإثراء تجربتهم.

وذلك من خلال رصد وتوثيق 146 تجربة وسلوكًا يوميًا عبر 8 فئات مختلفة في قوالب حيّة تفاعلية، وذلك في إطار السعي إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز مكانة المدينة ضمن مدن المملكة المتنافسة بين مدن العالم الأكثر ملاءمة للمعيشة وجودة الحياة بما يحقق الاستدامة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جائزة سيئول للمدن الذكية

وكانت هيئة تطوير المنطقة قد حصلت نهاية الشهر الماضي على الجائزة التقديرية من جائزة سيئول للمدن الذكية عن مشروع متحف المدينة الحي المفتوح، أحد تجارب "دليل تجارب المدينة المنورة" وذلك على هامش منتدى أمناء المدن العالمية في عاصمة كوريا الجنوبية.

وتأتي هذه الجوائز العالمية تأكيدًا على النهضة التنموية التي تشهدها المملكة بشكل عام والمدينة المنورة على وجه الخصوص في مجال المدن الذكية وتطوير إستراتيجياتها في إطار جهود الهيئة بالتعاون مع شركائها ضمن برنامج أنسنة المدينة لتنمية المكان في خدمة الإنسان.

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يُذكر أن جوائز مشاريع التحول الرقمي العالمية للمدن الذكية 2023 المقدمة من إكسبو شنغهاي للمدن الذكية تقدم لمدن العالم حلولاً مبتكرة في مشاريع المدن الذكية في 5 فئات تشمل الحوكمة الرقمية المبتكرة، والتحول الرقمي، وتمكين التقنيات، والتنقل الذكي، ورفاهية المدن.