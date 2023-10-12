جيش الاحتلال يستهدف غزة بـ 4 آلاف طنًا من المتفجرات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه ألقى نحو 6 آلاف قنبلة تزن نحو 4 آلاف طن على قطاع غزة المحاصرة منذ بدء عدوانه على القطاع.

وزعم متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال هاجمت نحو 3600 هدفًا في غزة، مدعيًا أن من بين تلك الأهداف مواقع القيادة والسيطرة والبنى التحتية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

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وأكد أن هناك أضرارًا جسيمة لحقت بأحياء مركزية شمالي قطاع غزة المحاصر استخدمت كمناطق تجمع لمقاتلي حماس، مضيفًا أن هجمات جيش الاحتلال تركزت على مدينة غزة وضواحيها حيث ينشط قادة حماس.

1417 شهيدًا في غزة

هذا وارتفع عدد الشهداء في غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السبت الماضي، إلى أكثر من 1417 شهيدًا وأكثر من 6268 مصابًا، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وفي الضفة الغربية، استشهد 31 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 600 جراء عدوان الاحتلال بالرصاص الحي على المتظاهرين المنديين بعدوانه على قطاع غزة.