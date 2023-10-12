موسكو تدعو الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن تسوية للصراع الفلسطيني ـــ الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في ١٢ أكتوبر أنه يجب على الاتحاد الأوروبي المشاركة في البحث عن تسوية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إلى أن عدم التدخل في هذا الصراع قد يؤدي إلى تدفق الملايين من اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي. وشددت على أهمية دور الاتحاد الأوروبي كشريك أول في سعيها نحو تحقيق تسوية سلمية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الوضع يشبه ما حدث في الدول المجاورة لإسرائيل وفلسطين عندما اندلعت الصراعات في سوريا وليبيا واليمن ودول أخرى في المنطقة. وأضافت أن واشنطن ولندن يتحملون مسؤولية التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، وأن الدول المجاورة لإسرائيل وفلسطين هي ضحايا لهذا الوضع.

وفي الختام، أكدت زاخاروفا على ضرورة البحث عن الجهة التي تتحمل المسؤولية الحقيقية عن هذا الوضع الصعب، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا يجب أن تتحملان المسؤولية.

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