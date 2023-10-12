الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية بدولة الكويت

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في مكتبه بالوزارة، اليوم، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت .

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين ، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتورهشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ، وعددمن كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

فيما حضره من الجانب الكويتي سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، والشيخ المهندس حمود المبارك حمود الصباح الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.