المجلس النرويجي للاجئين: يجب وضع حد للجحيم الذي يعيشه المدنيون في غزة

قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند إن ما يجري الآن عقاب جماعي لغزة، في تعليقه على العدوان والحصار الشامل المفروض على القطاع من إسرائيل.

وأضاف إيغلاند للجزيرة أنه حتى الآن لا توجد ممرات إنسانية ولا مناطق آمنة للمدنيين في غزة، ويجب توفير الماء والكهرباء ووضع حد للجحيم الذي يعيشه المدنيون بالقطاع حاليا.

وناشد الأمين العام السلطات الإسرائيلية التوقف عن قصف منازل المدنيين في غزة، كما رأى أنه لا بد من إنهاء العنف ضد المدنيين من الجانبين وأن على الطرفين أن يحترما قواعد الحرب، وفق تعبيره.