المفوضية الأوروبية: لا نستطيع إدانة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة

أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، أن المفوضية لا تستطيع إدانة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك قطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود عن جميع سكان القطاع. ولكنه دعا تل أبيب إلى مراعاة القانون الدولي في هذا السياق.

وتطرقت النقاشات في المؤتمر إلى تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي اتهمت فيها روسيا بتنفيذ ضربات للبنية التحتية الأوكرانية في أكتوبر 2022، ووصفتها بأنها "جرائم حرب".

وفيما يتعلق بقطع المياه والكهرباء والوقود عن النساء والأطفال في غزة، أشار مامر إلى أن تصريح فون دير لاين كان في "سياق محدد للغاية".

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