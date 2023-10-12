نتنياهو: إطلاق عملية عسكرية “قوية جدا” ضد قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عملية عسكرية "قوية جدا" ضد قطاع غزة، وذلك في إطار التصاعد المستمر في التوتر مع حركة "حماس" منذ السبت الماضي.

وأكد نتنياهو خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي أن هذه العملية تهدف إلى تحقيق الانتصار وتصفية حماس.

وأشار نتنياهو إلى أن الدعم المادي والمعنوي قد تم توجيهه لإسرائيل، وأشار بالخصوص إلى توريد حاملة طائرات أمريكية وشحنات جوية من السلاح تم الاتفاق عليها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد نتنياهو أيضاً أنه طلب إرسال أسلحة خفيفة لمساعدة في حل مشاكل الاستعدادات الداخلية لتوفير الحماية في الضفة الغربية وفي جميع أنحاء إسرائيل.

وأختتم نتنياهو بالقول إن حماس نفذت جرائم في إسرائيل وفي منازل الإسرائيليين، وأن العالم يدرك الآن أهمية التصدي لهذا الوحش البربري.

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