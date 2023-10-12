موسكو: الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية هي انتهاك جسيم لسيادة الجمهورية

أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر اليوم الخميس، أن الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية في 12 أكتوبر على الأراضي السورية تمثل انتهاكًا جسيمًا لسيادة الجمهورية العربية السورية وللأعراف الأساسية للقانون الدولي. وأكدت الوزارة أن نتيجة للهجمات، تضررت مدرجات مطاري دمشق وحلب الدوليين، مما أدى إلى تعليق عملياتهما.

وأشارت البيان إلى أن تصرفات الجانب الإسرائيلي تشكل انتهاكًا جسيمًا لسيادة سوريا وللقوانين الدولية الأساسية. وأكدت أن هذه الأعمال العدائية تجعل المنطقة في خطر وتعرّض استقرار المنطقة للتهديد.

وفي هذا السياق، أكدت روسيا على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وضرورة حل النزاعات والأزمات بوسائل سلمية ودبلوماسية. كما دعت إلى تجنب أي تصعيد يمكن أن يزيد من التوترات في المنطقة.

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