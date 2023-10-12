استشهاد فلسطينية وإصابة نجلها برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق رام الله

استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب نجلها، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي استهدفت سيارة كانا يستقلانها، شمال شرق رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان مُقتضب، مساء الخميس، باستشهاد المواطنة رندة عبدالله عبدالعزيز عجاج (37 عامًا) برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المواطنة الفلسطينية، وهي من بلدة دير جرير، أصيبت بعيار ناري في الظهر نقلت إثره إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله في حالة حرجة، ليعلن عن استشهادها لاحقا، فيما أصيب نجلها بالرصاص في القدم والكتف.

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