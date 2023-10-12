إيتمار بن غفير يفرض قيود جديدة على السجناء الفلسطينيين في إسرائيل

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، عن فرض قيود جديدة على السجناء الفلسطينيين في إسرائيل. تشمل هذه القيود منح المساجين مراتب في أماكن نومهم بدلاً من الأسرّة. ووفقاً لبن غفير، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تيسير استيعاب السجون لعدد أكبر من السجناء، بما في ذلك الأشخاص الذين تم القبض عليهم حديثاً بعد تسللهم من قطاع غزة.

وأوضح بن غفير أن هذه الخطوة تهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون في ظل الحرب المستمرة مع الفصائل الفلسطينية في غزة. وأشار إلى أن إزالة الأسرّة للسجناء المعتقلين بتهم تتعلق بالإرهاب ستمكّن السجون من استيعاب مزيد من السجناء، بما في ذلك نشطاء حركة "حماس" الذين تم اعتقالهم.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه القيود الجديدة إلى زيادة الازدحام في أماكن الاحتجاز لدى السجون الإسرائيلية.

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