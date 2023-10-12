الدفاع الأمريكية: لا يوجد نية لنشر قوات في إسرائيل

أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أنه لا يوجد نية لنشر قوات أمريكية في إسرائيل، وأن الوحدات الخاصة المتواجدة حاليًا تقدم المشورة والخبرة.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن سيناقش مع الإسرائيليين خططهم العسكرية، مع التأكيد على أنها تتوقع من الجيش الإسرائيلي احترام قواعد الحرب والقانون الدولي.

وأضافت الوزارة أنه لا يجب أن يكون المدنيون في غزة هم المسؤولون عن أفعال حماس. وأكدت أنها سترسل المزيد من الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك الذخائر لنظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" والصواريخ الموجهة بدقة.

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