الكنيست يُصادق على حكومة الطوارئ الإسرائيلية الجديدة

صدق الكنيست الإسرائيلي على حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأغلبية 66 صوتاً. ورفض زعيم المعارضة يائير لابيد الانضمام لها لاحتفاظها بالوزراء المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش.

وتشكلت هذه الحكومة من قبل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق بيني جانتس وهي حكومة حرب ضيقة النطاق. يهدف ذلك إلى منح جانتس تأثيراً كبيراً في عملية صنع القرار وتقليل نفوذ الحزبين اليمينيين المتطرفين.

ومن المتوقع أن تضم هذه الحكومة مُراقبين إضافيين وهما: عضو الكنيست جادي آيزنكوت، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. كما سيتم تفويضها من قبل مجلس الوزراء الأمني لتحديد أهداف الحملة الحالية على جميع الجبهات وصياغة استراتيجيات الخروج و منحها المزيد من الصلاحيات.

وبهذا التشكيل يكتسب وزير الدفاع السابق جانتس نفوذًا ومسؤولية كبيرة جدًا في كيفية إدارة الحرب، ويتم تهميش زعيمي الحزبين الصهيوني الديني والعظمة اليهودية.

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