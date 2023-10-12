سفير إسبانيا بالقاهرة: حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد سفير إسبانيا بالقاهرة البارو إيرانثو أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو الطريق الذي يؤدي إلى حل الدولتين، على النحو المحدد في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال، في الكلمة التي ألقاها مساء اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لإسبانيا بالقاهرة: "إننا نرفض العقاب الجماعي وندعو إلى تقديم الإغاثة الإنسانية الفورية لسكان غزة".

وأوضح أن إسبانيا منخرطة بشكل كامل في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وقال: "نحن على يقين ونأمل أن تستخدم السلطات المصرية، كما فعلت في الأزمات السابقة، تأثيرها الإيجابي من أجل وقف التصعيد ووصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين".

وأشار إلى أن مصر تعد لاعبًا مركزيًا بالفعل في المنطقة، فهي تتمتع بجميع المقومات: جغرافيتها وتاريخها الغني وعدد سكانها الكبير ومواردها الوفيرة.

وتابع: "نقدر دور مصر بشدة كقوة للاستقرار والأمن في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا".

وأوضح أنه استنادا إلى علاقاتنا التقليدية الوثيقة والخالية من المشاكل، تتمتع إسبانيا ومصر بعلاقات مثمرة.