أخبار دوليّة

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم بحقهم في غزة

12 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

اتهمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة بحق الصحفيين في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 9 صحفيين وإصابة 20 آخرين، في عمليات استهداف مباشرة أثناء تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي.
وأشارت النقابة إلى أن القصف الإسرائيلي تسبب بأضرار بالغة لـ ٤٨ مؤسسة إعلامية، مطالبة بتدخل دولي من كل المؤسسات الإعلامية والصحفية، والمجتمع الدولي بتوفير حماية عاجلة للصحفيين.