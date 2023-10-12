البيت الأبيض: واشنطن تبدأ رحلات جوية لإجلاء رعاياها من إسرائيل

أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستنظم رحلات جوية ابتداءً من يوم الجمعة لإجلاء رعاياها الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل والتوجه إلى أوروبا.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، أن الرئيس وجه فريقه لضمان مساعدة المواطنين الأميركيين الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل.

وأشار كيربي إلى أن الإدارة الأميركية ستستأجر رحلات جوية لنقل المواطنين من إسرائيل إلى مواقع في أوروبا اعتبارًا من الغد.

وأكد البيت الأبيض أيضًا مقتل 27 مواطنًا أميركيًا منذ هجوم حركة حماس يوم السبت الماضي، بالإضافة إلى 14 آخرين لم يتم التأكد من أخبارهم.

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