الأردن يحذر من “تهجير” الفلسطينيين إلى مصر

أصدر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، تحذيرًا يوم الخميس من محاولات "تهجير الفلسطينيين" من غزة نحو مصر ونقل الأزمة إلى دول الجوار. جاء ذلك في سياق الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ردًا على هجوم حماس على مناطق ومدن إسرائيل يوم السبت الماضي.

وأشار الصفدي إلى أن "كل الدول العربية أكدت أنها ستتصدى جماعياً لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم (الترانسفير)" خلال اجتماع وزراء الخارجية الطارئ.

وحذرت الدول العربية من محاولات تفاقم قضية اللاجئين، مؤكدة على ضرورة تلبية حقهم في العودة والتعويض في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع القضايا ذات الصلة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

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