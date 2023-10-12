ماكرون: فرنسا ستعمل جاهدة لضمان الإفراج عن الرهائن المختطفة في فلسطين

في خطاب متلفز، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل يوم الخميس إلى الرد بشكل "قوي وعادل" على العملية التي وصفها بأنها "إرهابية" والتي نفذتها حركة حماس يوم السبت. وأشار ماكرون إلى أن الرد الوحيد على الإرهاب يكون دائماً بشكل قوي وعادل.

وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده ستعمل جاهدة لضمان الإفراج عن الرهائن الفرنسيين الذين اختطفتهم حركة حماس. وأضاف أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من خلال مهاجمة التنظيمات الإرهابية بدقة، مع الحفاظ على سلامة التجمعات السكنية لأن هذا هو واجب الديمقراطية.

وفي ختام كلمته، وجه ماكرون رسالة لعائلات الفرنسيين الذين تم اختطافهم قائلاً إن باريس ستقف إلى جانب السلطات الإسرائيلية وشركائها لضمان عودتهم بأمان إلى منازلهم.

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