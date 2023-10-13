زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفيليبين

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر الفيليبين صباح اليوم مما أدى لاهتزاز المباني في العاصمة مانيلا، في حين حذرت السلطات السكان من احتمال وقوع هزات ارتدادية.

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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال كان على عمق ضحل على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب مانيلا، وهرع العديد من المواطنين إلى شوارع العاصمة خوفاً من انهيار مبانيهم.

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وقال المسؤول في وكالة إدارة الكوارث بمدينة كالاكا رافائيل كويفاس : "حتى الآن كلّ شيء على ما يرام، لم تقع إصابات".

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