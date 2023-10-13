القرعة تضع المنتخبات العربية في مجموعات متوازنة بأمم أفريقيا 2023

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها بكوت ديفوار مطلع العام القادم عن مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

وتمثل منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا، الكرة العربية في البطولة.

وتم توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية، التي تجرى خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024، على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

وجاءت المجموعات الستة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، ونيجيريا، وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر، وغانا، والرأس الاخضر، وموزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال، والكاميرون، وغينيا، وجامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، وأنجولا

المجموعة الخامسة: تونس، ومالي، وجنوب أفريقيا، وناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وتنزانيا

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) كشف قبل 3 أسابيع عن رؤوس المجموعات والتصنيف الخاص بالمنتخبات المشاركة، حيث تم تقسيم الفرق إلى 4 مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" الصادر في 21 سبتمبر الماضي.

وضم كل مستوى 6 منتخبات، فيما قامت القرعة بتوزيع المنتخبات الـ24 على المجموعات الست بواقع منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة لتتكون المجموعة الواحدة من 4 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الست إلى الأدوار الإقصائية بالبطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وتتسم هذه النسخة بأن جميع المنتخبات المشاركة فيها تحظى بخبرة سابقة بالبطولة، حيث سبق لكل منها المشاركة في نسخة واحدة على الأقل.

كما تشهد هذه البطولة مشاركة 12 من المنتخبات الـ15 التي سبق لها الفوز بالمسابقة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957، ما يعني أن نصف عدد المنتخبات المشاركة سبق له الفوز باللقب، وهو ما ينتظر أن يضاعف من حجم الإثارة في هذه النسخة لمشاركة جميع المنتخبات الكبيرة وذات الخبرة في القارة السمراء.

يُذكر أنه شارك في إجراء القرعة عدد من أساطير كرة القدم الأفريقية، هم النيجيري المعتزل جون أوبي ميكيل، والمغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، والسنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر السعودي، والمهاجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا.