1572 قتيلا حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572 قتيلا و7262 مصابا.

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ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن وزارة الصحة أن حصيلة القتلى في قطاع غزة وحده ارتفعت إلى 1537 قتيلا بالإضافة إلى نحو 6612 جريحا.

وقالت إن الحصيلة في الضفة الغربية بلغت 35 قتيلا وأكثر من 650 جريحا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى.

أطلقت الأمم المتّحدة، أمس الخميس، نداء عاجلاً لجمع تبرعات بقيمة 294 مليون دولار من أجل مساعدة السكّان في كلّ من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلّة.

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وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا" في بيان إنّ هذا المبلغ يهدف لمساعدة أكثر من 1.2 مليون شخص في غزة والضفة الغربية، محذّراً من أنّ المنظمات الإنسانية لم تعد لديها الموارد اللازمة "للاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الفلسطينيين الضعفاء".

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