الأمم المتحدة: أكثر من 423 ألف نازح في غزة جراء القصف الإسرائيلي العنيف

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة نزوح أكثر من 423 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي العنيف، ردًا على الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل السبت الماضي.

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وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا"، في بيان له اليوم الجمعة، إن عدد النازحين في القطاع غزة ارتفع بحلول مساء الخميس بمقدار 84.444 شخصًا إضافيًا ليصل إلى 423.378 نازحًا.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت صباح الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572 قتيلا و7262 مصابا.

وقالت إن الحصيلة في الضفة الغربية بلغت 35 قتيلا وأكثر من 650 جريحا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى.

وأطلقت الأمم المتّحدة، أمس الخميس، نداء عاجلاً لجمع تبرعات بقيمة 294 مليون دولار من أجل مساعدة السكّان في كلّ من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلّة.

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وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا" في بيان إنّ هذا المبلغ يهدف لمساعدة أكثر من 1.2 مليون شخص في غزة والضفة الغربية، محذّراً من أنّ المنظمات الإنسانية لم تعد لديها الموارد اللازمة "للاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الفلسطينيين الضعفاء".

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