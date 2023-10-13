حماس تعلن مقتل 13 أسيرا في القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، مقتل 13 أسيرا من بينهم أجانب، في القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.

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وأوضحت حركة حماس في بيان لها: "قتل 6 من الأسرى في محافظة الشمال في موقعين منفصلين، و7 في غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو".

من جهة أخرى، اعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 50 فلسطينيا، خلال عمليات دهم شملت مدنا فلسطينية عدة في الضفة الغربية المحتلة.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية إجراءات أمنية مشددة في القدس، تحسبا لتظاهرات عقب صلاة الجمعة، حيث أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن جيش الاحتلال حظر دخول المسجد الأقصى لصلاة الجمعة لمن تقل أعمارهم عن 60 عامًا.

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كانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت صباح الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572 قتيلا و7262 مصابا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن وزارة الصحة أن حصيلة القتلى في قطاع غزة وحده ارتفعت إلى 1537 قتيلا بالإضافة إلى نحو 6612 جريحا.

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