شبهة مراهنات تبعد زانيولو وتونالي عن معسكر منتخب إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استبعاد ساندرو تونالي لاعب خط وسط نيوكاسل الانجليزي والمهاجم نيكولو زانيولو المعار إلى أستون فيلا الإنجليزي، من معسكر المنتخب الإيطالي، حيث عادا إلى نادييهما.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن أن اللاعبين يخضعان لتحقيقات من قبل ممثلي الادعاء في تورينو.

وذكر الاتحاد الإيطالي أن قرار الاستبعاد اتخذ نظرا لأن اللاعبين "ليسا في الحالة المطلوبة" للمشاركة مع المنتخب في مباراتيه المقبلتين أمام مالطا وإنجلترا بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، وكذلك لحمايتهما.

ولم يكشف الاتحاد الإيطالي في بيانه عن طبيعة التحقيقات التي يواجهها تونالي وزانيولو المعار من جالطه سراي التركي إلى أستون فيلا.

