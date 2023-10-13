شبهة مراهنات تبعد زانيولو وتونالي عن معسكر منتخب إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استبعاد ساندرو تونالي لاعب خط وسط نيوكاسل الانجليزي والمهاجم نيكولو زانيولو المعار إلى أستون فيلا الإنجليزي، من معسكر المنتخب الإيطالي، حيث عادا إلى نادييهما.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن أن اللاعبين يخضعان لتحقيقات من قبل ممثلي الادعاء في تورينو.

وذكر الاتحاد الإيطالي أن قرار الاستبعاد اتخذ نظرا لأن اللاعبين "ليسا في الحالة المطلوبة" للمشاركة مع المنتخب في مباراتيه المقبلتين أمام مالطا وإنجلترا بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، وكذلك لحمايتهما.

ولم يكشف الاتحاد الإيطالي في بيانه عن طبيعة التحقيقات التي يواجهها تونالي وزانيولو المعار من جالطه سراي التركي إلى أستون فيلا.

Sandro Tonali and Nicolo Zaniolo have been released from the Italy squad after the Turin Public Prosecutor's Office conducted an investigation into the players. pic.twitter.com/MlRVPz8IvV — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 12, 2023

لكن تقارير في إيطاليا ذكرت أن التحقيقات تتعلق بمراهنات غير قانونية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتردد أمس الأول الأربعاء أن نيكولو فاجيولي لاعب خط وسط يوفنتوس يخضع للتحقيقات بسبب مزاعم مخالفات تتعلق بالمراهنات.

وذكر الاتحاد الإيطالي في بيانه الصادر أمس الخميس :"يعلن الاتحاد أن مكتب الادعاء العام في تورينو أجرى تحقيقات مع اللاعبين ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو اللذين يتدربا حاليا مع المنتخب الإيطالي."

وأضاف :"وبغض النظر على طبيعة الأحداث (التحقيقات)، ونظرا لأن اللاعبين ليسا في الحالة المطلوبة للمباراتين المقررتين في الأيام القليلة المقبلة، قرر الاتحاد، من أجل حمايتهما أيضا، السماح لهم بالعودة إلى نادييهما."

ويستضيف المنتخب الإيطالي، حامل لقب كأس الأمم الأوروبية، نظيره منتخب مالطا غدا السبت قبل أن يحل ضيفا على نظيره الإنجليزي بملعب ويمبلي يوم الثلاثاء المقبل.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي، الذي خسر أمام نظيره الإيطالي في نهائي كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2020)، المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد 13 نقطة وبفارق ست نقاط أمام نظيره الإيطالي، علما بأن إنجلترا خاضت خمس مباريات بينما خاضت إيطاليا أربع مباريات في المجموعة حتى الآن.