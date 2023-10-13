أخبار دوليّة

منظمة الصحة: نقل المصابين بأمراض خطيرة في غزة بمثابة “حكم بالإعدام”

13 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
آثار الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة
آثار الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن السلطات الصحية في غزة أبلغتها أنه من المستحيل إجلاء المرضى الذين يعانون من حالات حرجة من المستشفيات في شمال غزة بعد أن دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين إلى التحرك جنوبا خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش "هناك أشخاص مصابون بأمراض خطيرة وتعني إصاباتهم أن فرصتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي البقاء على أجهزة دعم الحياة، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي.

"لذا فإن نقل هؤلاء الأشخاص هو بمثابة حكم بالإعدام. ومطالبة العاملين في مجال الصحة بالقيام بذلك أمر يتجاوز القسوة".

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