يونيسف: مقتل 447 طفلا في غزة والتقارير ترجح زيادة العدد

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، مقتل 447 طفلا فلسطينيا في العملية الإسرائيلية الغاشمة على قطاع ​غزة​.

في السياق، أكد حسني مهنا متحدث بلدية غزة، أن الاحـتـلال الإسرائيلي ارتكب العديد من المجازر في غزة دون مراعاة الحقوق الإنسانية متجاهلا القوانين الدولية، لافتا إلى أن حركة النزوح منذ بداية العدوان على قطاع غزة هي بفعل الغارات الإسرائيلية المكثفة دون دعوات تحذيرية.

وأضاف أن الاحــتــلال الإسرائيلي يستخدم الأحزمة النارية والبراميل المتفجرة في تدمير الأحياء السكنية بقطاع غزة، مشيرا إلى أن إدارة مجمع الشفاء الطبي أنشأت خيمة كبيرة خارج المستشفى نظرا لتكدس الجرحى بالداخل مما أدى إلى تراكم جــثــامين الــشــهــداء بثلاجات الموتى.

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