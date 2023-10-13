بوتين: العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي إلى خسائر بين المدنيين على نحو “غير مقبول”

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين، وإن الشيء الأهم هو وقف إراقة الدماء.

وطلب الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة جميع المدنيين في مدينة غزة، الذين يزيد عددهم عن مليون نسمة، إلى الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة، فيما حشد الدبابات قبل غزو بري متوقع بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مطلع الأسبوع.

وقال بوتين، متحدثا في بشكك بقرغيزستان، إن الصراع يجب أن يحل بالوسائل السلمية وإن روسيا تدعم حل الدولتين.

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