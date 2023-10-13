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يتصدرها ميسي.. 3 أرقام تاريخية في ليلة تصفيات كأس العالم

13 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

تصدر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ثلاثة أرقام تاريخية في ليلة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وواصل المنتخب الأرجنتيني انطلاقته القوية في تصفيات كأس العالم 2026 بالفوز على باراجواي 1-0، فيما سقط المنتخب البرازيلي في فخ التعادل أمام منتخب فنزويلا 1-1، بينما تغلب منتخب الإكوادور على مضيفه البوليفي 2-1 ومنتخب تشيلي على بيرو 2-0.

وتستعرض "الوئام" في السطور التالية 3 أرقام تاريخية شهدتها تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال فجر اليوم الجمعة.

سلسلة ميسي

واصل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين سلسلة اللاهزيمة التي يتمتع بها في ملعب المونومنتال رفقة "التانغو".

ولم يخسر ميسي أيًا من المباريات الـ24 التي خاضها على ملعب مونومنتال مع المنتخب الأرجنتيني. ووفقا لما رصدته شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات

ووصل "البرغوث" بعد الفوز على باراجواي إلى 19 انتصارا في المونومنتال، مقابل التعادل في خمس مباريات.

إنجاز مارتينيز

حقق إيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين رقما تاريخيا بعد الخروج بشباك نظيفة في مواجهة باراجواي.

وواصل مارتينيز حفاظه على شباكه لمدة 622 دقيقة متتالية، ليصبح أكثر حارس في تاريخ المنتخب الأرجنتيني حفاظًا على نظافة الشباك في دقائق متتالية.

وكان آخر هدف استقبله مارتينيز على المستوى الدولي في نهائي كأس العالم 2022 ضد فرنسا خلال شهر ديسمبر الماضي، حين استقبل 3 أهداف "هاتريك" بتوقيع كيليان مبابي.

كيندري بايز يدخل التاريخ

دخل كيندري بايز لاعب منتخب الإكوادور التاريخ بعد زيارة شباك بوليفيا في مباراته الدولية الثانية.

وأصبح كيندري بايز بذلك الهدف أصغر مسجل في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، إذ حقق ذلك وهو بعمر 16 عامًا و6 أشهر.

وكان تشيلسي تعاقد مع بايز الصيف الماضي، لكنه لن ينضم للنادي إلى بعد بلوغه 18 عاما.