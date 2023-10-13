يتصدرها ميسي.. 3 أرقام تاريخية في ليلة تصفيات كأس العالم

تصدر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ثلاثة أرقام تاريخية في ليلة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وواصل المنتخب الأرجنتيني انطلاقته القوية في تصفيات كأس العالم 2026 بالفوز على باراجواي 1-0، فيما سقط المنتخب البرازيلي في فخ التعادل أمام منتخب فنزويلا 1-1، بينما تغلب منتخب الإكوادور على مضيفه البوليفي 2-1 ومنتخب تشيلي على بيرو 2-0.

وتستعرض "الوئام" في السطور التالية 3 أرقام تاريخية شهدتها تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال فجر اليوم الجمعة.

سلسلة ميسي

واصل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين سلسلة اللاهزيمة التي يتمتع بها في ملعب المونومنتال رفقة "التانغو".

ولم يخسر ميسي أيًا من المباريات الـ24 التي خاضها على ملعب مونومنتال مع المنتخب الأرجنتيني. ووفقا لما رصدته شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات

ووصل "البرغوث" بعد الفوز على باراجواي إلى 19 انتصارا في المونومنتال، مقابل التعادل في خمس مباريات.

Messi told Nicolás Otamendi not to give him the captain armband as he entered as a sub. He gave it to him anyways 💙 pic.twitter.com/PsTv2jLX0l — ESPN FC (@ESPNFC) October 13, 2023

إنجاز مارتينيز

حقق إيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين رقما تاريخيا بعد الخروج بشباك نظيفة في مواجهة باراجواي.

وواصل مارتينيز حفاظه على شباكه لمدة 622 دقيقة متتالية، ليصبح أكثر حارس في تاريخ المنتخب الأرجنتيني حفاظًا على نظافة الشباك في دقائق متتالية.

وكان آخر هدف استقبله مارتينيز على المستوى الدولي في نهائي كأس العالم 2022 ضد فرنسا خلال شهر ديسمبر الماضي، حين استقبل 3 أهداف "هاتريك" بتوقيع كيليان مبابي.

El Dibu Martínez sumó una nueva valla invicta con la Selección Argentina e hizo HISTORIA: llegó a los ¡622 minutos sin recibir goles! y rompió el récord del Mono Burgos 🇦🇷 Ya no hay palabras para describirlo 🤩 pic.twitter.com/1q5aUJXFbJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 13, 2023

كيندري بايز يدخل التاريخ

دخل كيندري بايز لاعب منتخب الإكوادور التاريخ بعد زيارة شباك بوليفيا في مباراته الدولية الثانية.

وأصبح كيندري بايز بذلك الهدف أصغر مسجل في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، إذ حقق ذلك وهو بعمر 16 عامًا و6 أشهر.

وكان تشيلسي تعاقد مع بايز الصيف الماضي، لكنه لن ينضم للنادي إلى بعد بلوغه 18 عاما.