يتصدرها ميسي.. 3 أرقام تاريخية في ليلة تصفيات كأس العالم

تصدر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ثلاثة أرقام تاريخية في ليلة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وواصل المنتخب الأرجنتيني انطلاقته القوية في تصفيات كأس العالم 2026 بالفوز على باراجواي 1-0، فيما سقط المنتخب البرازيلي في فخ التعادل أمام منتخب فنزويلا 1-1، بينما تغلب منتخب الإكوادور على مضيفه البوليفي 2-1 ومنتخب تشيلي على بيرو 2-0.

وتستعرض "الوئام" في السطور التالية 3 أرقام تاريخية شهدتها تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال فجر اليوم الجمعة.

واصل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين سلسلة اللاهزيمة التي يتمتع بها في ملعب المونومنتال رفقة "التانغو".

ولم يخسر ميسي أيًا من المباريات الـ24 التي خاضها على ملعب مونومنتال مع المنتخب الأرجنتيني. ووفقا لما رصدته شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات

ووصل "البرغوث" بعد الفوز على باراجواي إلى 19 انتصارا في المونومنتال، مقابل التعادل في خمس مباريات.

