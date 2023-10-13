1500 قتيل إسرائيلي و3400 جريح منذ بدء هجوم طوفان الأقصى

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مقتل 1500 إسرائيلي وإصابة 3400 منذ بدء هجوم حماس "طوفان الأقصى".

في السياق، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة جميع الدول، وخاصة تلك التي تتمتع بنفوذ دولي، إلى الإصرار على الاحترام الكامل للقانون الدولي في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان "ندعو إلى إطلاق نداء عالمي، نداء لا لبس فيه من كل دولة عضو في المجتمع الدولي، وخاصة تلك التي تتمتع بتأثير، للإصرار على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي".

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