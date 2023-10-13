دبلوماسي إسرائيلي يتعرض للطعن في الصين

أعلن تلفزيون آي 24 نيوز الإسرائيلي، اليوم، تعرض دبلوماسي إسرائيلي في الصين للطعن في هجوم إرهابي محتمل.

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وأضاف التلفزيون الإسرائيلي، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت الهجوم، وقالت إن الدبلوماسي يتلقى العلاج في المستشفى، وإن حالته مستقرة.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أبدت اليوم في اتصال هاتفي مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط خيبة أملها الكبيرة، إزاء عدم إدانة الصين للهجوم الذي نفذته حركة حماس، مطلع الأسبوع.

الصين أعربت مؤخرًا عما وصفته بـ قلقها العميق إزاء تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس، وذلك خلال محادثة هاتفية بين أحد دبلوماسييها ومسؤول إسرائيلي.

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ووفق بيان صادر عن بكين، قال المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جون للمسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية رافائيل هارباز، إن "الصين تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوترات والعنف بين إسرائيل وفلسطين وتشعر بالحزن إزاء سقوط ضحايا من المدنيين بسبب الصراع".

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