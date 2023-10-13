الآلاف يتظاهرون في بغداد دعمًا لغزة

شارك الآلاف، اليوم الجمعة، وسط بغداد في مظاهرة داعمة للفلسطينيين ومنددة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنَّته حركة حماس على إسرائيل.

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وأظهرت لقطات بثها التلفزيون العراقي الرسمي، رفع المتظاهرون الأعلام العراقية والفلسطينية، وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعا إلى هذه المظاهرة

ورسم المتظاهرون علم إسرائيلي ضخم على الأرض ليدوس عليه المشاركون بالمظاهرة.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية إجراءات أمنية مشددة في القدس، تحسبا لتظاهرات عقب صلاة الجمعة، حيث أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن جيش الاحتلال حظر دخول المسجد الأقصى لصلاة الجمعة لمن تقل أعمارهم عن 60 عامًا.

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ومن جهة أخرى، اعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 50 فلسطينيا، خلال عمليات دهم شملت مدنا فلسطينية عدة في الضفة الغربية المحتلة.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت صباح الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572 قتيلا و7262 مصابا.

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إسرائيل تحظر دخول الأقصى لصلاة الجمعة لمن تقل أعمارهم عن 60 عامًا